استقرت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم مقارنة بأمس، ويهتم المواطنون بمتابعة سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري فهي من أهم الأوراق النقدية لعدد كبير من المواطنين والمستثمرين، خاصة المغتربين في السعودية أو ذويهم في مصر.

وتقدم «الوطن» سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني اليوم، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي 2022

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 5.22 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 5.21 جني للشراء و5.24 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 5.08 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الحالي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وفي المصرف المتحد سجلت العملة السعودية سعر 5.06 جنيها للشراء و5.25 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في بنك مصر سعر 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 5.20 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

وسجل الريال السعودي في بنك البركة 5.09 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الريال السعودي سعر 5.20 جنيه للبيع و5.24 جنيه للشراء، كما سجلت العملة السعودية سعر 5.21 و5.14 للشراء والبيع اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر.