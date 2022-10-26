سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء

يعتبر الريال السعودي من أكثر العملات العربية التي يبحث عنها المصريون الراغبون في السفر إلى الملكة العربية السعودية لأداء العمرة، خاصة بعد التسهيلات الكبيرة التي شهدتها الإجراءات الخاصة بأداء العمرة في الأسابيع الاخيرة، وانخفاض أسعارها مقارنة بالسنوات الاخيرة، ما زاد من عمليات الإقبال على الحجز لدى الشركات السياحية.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

وفي السطور التالية، نستعرض سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء، في البنوك المحلية والعربية والأجنبية، وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية لها، كما يلي:

- بلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة السعودية مع بداية تعاملات بنك cib، نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- في حين بلغت مع بداية تعاملات البنك المركزي المصري، نحو 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الرسال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- وسجل سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء، داخل بنك الإسكندرية، 5.21 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر العملة السعودية ببنك قناة السويس لنحو 5.20 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

- وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء، 5.24 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- وسجل سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات المصرف المتحد اليوم الأربعاء، 5.07 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر العملة السعودية داخل بنك الكويت الوطني، 5.9 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.