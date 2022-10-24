سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022

استقر سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين في معظم البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وهو الأمر الذي يهم قطاع كبير من المواطنين بالتزامن مع بدء عودة أفواج عمرة المولد النبوي، حيث يبحث الكثيرون عن أفضل البنوك لبيع أو شراء العملة العربية.

سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر

وفي التقرير التالي، نرصد سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية وفق المواقع الرسمية لها، كما يلي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وذكر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أنّ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه سجل 5.22 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.24 جنيه.

أسعار الريال في البنوك الحكومية

واستقر سعر صرف العملة العربية في أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، حيث وصل سعر صرف الشراء إلى نحو 5.21 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 5.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة في بداية معاملات اليوم، كما يلي.

في المصرف المتحد، استقر سعر الريال السعودي على نفس قيمته منذ أمس ليسجل 5.06 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

وسجّلت لوحة العملات في EG bank نحو 5.24 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 15.22 جنيه.

واستقر سعر العملة السعودية في بنك البركة ليكون بـ5.19 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 5.24 جنيه.

وأعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية أنّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 5.21 جنيه بينما سعر صرف البيع نحو 5.24 جنيه.

وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي وهو 5.24 جنيه للبيع، بينما الشراء بنحو 5.23 جنيه.

واستقرت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي CIB، ووصل سعر الريال السعودي لنحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بينما جاءت العملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي بنحو 5.09 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلى ليسجل 5.26 جنيه.