سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-10-2022 في مصر

زادت عمليات البحث عن أسعار الدينار الكويتي، منذ الخميس الماضي، من جانب ذوي المصريين المقيمين حاليًا في دولة الكويت، أو من جانب المصريين العاملين في الكويت.

وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنية المصري، اليوم، تستعرض «الوطن» آخر ما وصلت إليها أسعار البيع والشراء على العملة الكويتية، اليوم، حسب المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي.

- سجل الدينار الكويتي، اليوم، في بنك الإسكندرية نحو69.91 جنيه للشراء و74.60 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار داخل البنك الأهلي المصري 71.97 جنيه للشراء و74.45 جنيه للبيع.

- في حين بلغ سعره بالبنك المركزي المصري عند 73.81جنيه للشراء و74.30 جنيه للبيع.

- وسجل سعر صرفه داخل بنك مصر إلى 71.38 جنيه للشراء، و74.31 جنيه للبيع.

- أما مع بداية معاملات بنك أبوظبي الإسلامي بلغ سعر صرف الدينار 62.47 جنيه للشراء و62.38 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد، في المصرف المتحد نحو 69.24 جنيه للشراء و64.17 جنيه للبيع.

- كما بلغ سعر صرفه داخل معاملات بنك cib عند نحو 63.15 جنيه للشراء و73.33جنيه للبيع.

- كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك المصري الخليجي نحو 71.61 جنيه للشراء، و75.0 جنيه للبيع، مع بداية المعاملات البنكية، وفقا ما أعلنت عنه المواقع الإلكترونية لكل بنك على حدة.