سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 29-10-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 29-10-2022، حيث يهتم الكثير من المواطنين والمستثمرين العرب والأجانب ورجال الأعمال بمتابعة أسعار الأوراق النقدية والعملات الأجنبية المختلفة بالبنوك المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها، كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت في مصر

- سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم السبت 29-10-2022 أمام الجنيه المصري بلغ 73.82 جنيه مقابل الشراء، و74.19 جنيه مقابل البيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي بلغ 71.21 جنيه مصرياً مقابل الشراء، و74.15 جنيه مقابل البيع.

- سعر الدينار الكويتي ببنك مصر أمام الجنيه المصري بلغ 71.39 جنيه مقابل الشراء، و74.31 جنيه مقابل البيع.

- سعر الدينار الكويتي بالمصرف المتحد أمام الجنيه المصري اليوم سجل 69.39 جنيه مقابل الشراء، و74.44 جنيها مقابل البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة 29-10-2022

- سعر الدينار الكويتي اليوم ببنك الإسكندرية سجل أمام الجنيه المصري 69.61 جنيه مقابل الشراء، و74.60 جنيه مقابل البيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري بلغ 72.22 جنيه مقابل الشراء، 74.44 جنيه مقابل البيع.

- سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت سجل ببنك أبوظبي الإسلامي سعر 73.33 جنيه مقابل الشراء، و75.09 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني الإسلامي 70.55 جنيه مقابل الشراء، و75.28 جنيه مقابل البيع.

- وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك EGBANK إلى 75.12 جنيه مقابل الشراء، و71.61 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول 77.0300 جنيه مقابل البيع، و71.36 جنيه مقابل الشراء.