فيلم «بنات عبدالرحمن» يحتل المرتبة الأخيرة في أول أيام عرضه

جاء فيلم «بنات عبد الرحمن» في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة الأخرى، إذ حقق أمس 2830 جنيهًا، في أول أيام عرضه بدور العرض، حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «بنات عبدالرحمن»

عُرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43 في شهر نوفمبر الماضي، وحصل على جائزة يوسف شريف رزق الله، والتي تكون وفق تصويت الجمهور، وهو من إنتاج دولة الأردن، ويقوم ببطولته، الفنانة صبا مبارك والتي تشارك في إنتاجه بصحبة آية وحوش، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان.

أحداث فيلم «بنات عبدالرحمن»

يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وتدور أحداثه حول 4 شقيقات يختلفنّ عن بعضهنّ البعض في طريقة التفكير ونظرتهنّ للحياة، وتضطرهنّ ظروف اختفاء والدهنّ بشكل مفاجئ، إلى عودتهنّ لمنزل الأسرة داخل حي للطبقة المتوسطة، والالتقاء من جديد، في إطار مفاجآت ومفارقات غير متوقعة.

عُرض الفيلم في عدد من المهرجانات العربية والدولية منها، مهرجان سان ديغو بالولايات المتحدة الأمريكية وفوزه بجائزة الجمهور، ومهرجان بيروت الدولي للسينما، ومهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.