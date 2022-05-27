انطلاق عرض فيلم بنات عبدالرحمن تجاريا بعد نجاحه في المهرجانات

يترقب الجمهور في أنحاء الوطن العربي، العرض التجاري لفيلم بنات عبدالرحمن، بدور العرض السينمائي في مختلف الدول العربية، بعد انطلاق عرضه خلال الساعات الماضية في دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية، بعد عرضه في عدد من المهرجانات العالمية، وحصوله على عدد كبير من الإشادات النقدية.

أبطال فيلم بنات عبد الرحمن

فيلم بنات عبدالرحمن من إنتاج دولة الأردن، ويقوم ببطولته، الفنانة صبا مبارك والتي تشارك في إنتاجه بصحبة آية وحوش، حنان الحلو، فرح بسيسو، مريم الباشا، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان.

الفيلم يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي

وكان العرض العالمي الأول لـ فيلم بنات عبدالرحمن، داخل مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 43 في شهر نوفمبر الماضي، وحصل على جائزة يوسف شريف رزق الله، والتي تقوم على تصويت الجمهور.

عرض الفيلم بعدد من المهرجانات الدولية والعربية

وعبرت الفنانة صبا مبارك، في كلمتها خلال تسلمها جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادتها الكبيرة، موجهة التحية لصناع الفيلم، خصوصًا المخرج بعد نجاحه في تقديم المرأة والعناصر النسائية بالفيلم بشكل مستقل، ومنحها حقوقها الكاملة.

وعرض الفيلم بعدد من المهرجانات العربية والدولية منها، مهرجان سان ديغو بالولايات المتحدة الأمريكية وفوزه بجائزة الجمهور، ومهرجان بيروت الدولي للسينما، ومهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

أحداث فيلم بنات عبد الرحمن

وتدور أحداث فيلم بنات عبد الرحمن، حول 4 شقيقات يختلفن عن بعضهن البعض في طريقة التفكير ونظرتهن للحياة، وتضطرهن ظروف اختفاء والدهن بشكل مفاجئ، إلى عودتهن لمنزل الأسرة داخل حي للطبقة المتوسطة، والالتقاء من جديد، في إطار مفاجآت ومفارقات غير متوقعة.