«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة مع فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

الأجواء خلال فترات النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم لمياء حمدين: «الأجواء خلال فترات النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد».

الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد «الأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال النهار، وفي الليل تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا بالحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة، والصغرى تصل إلى 19 و20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ومع الاستقرار الأحوال الجوية تكون الظاهرة الجوية المؤثرة وقت الشبورة المائية التي تظهر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية».