الأرصاد: حالة عدم استقرار في الطقس يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

قال الدكتور محمد القاياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بنسبة حدوث ضعيفة على القاهرة الكبرى، وغير مؤثرة.

منخفض جوي على شمال البلاد

وأضاف «القاياتي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن خرائط الأقمار الصناعية تشير إلى أن يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين سيتشكل منخفض في أقصى الشمال الغربي للجمهورية، يتزامن معه منخفض جوي آخر في طبقات الهواء العليا، وهذه الحالة طبيعية ينتج عنها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ولفت إلى أنه متوقع أن المنخفض الجوي سيكون تأثيره على الجزء الشمالي من البلاد خاصة المطلة على الساحل الشمالي مثل الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ودمياط وتمتد لمحافظات الوجه البحري، حيث تشهد هذه المناطق سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وفرص سقوطها تقل تدريجيا كلما اتجهت للداخل، وقد تصل إلى القاهرة الكبرى.

الطقس على المدى القصير

وأوضح أن الطقس على المدى القصير خريفي مستقر، كما هو ملاحظ خلال الأيام القليلة الماضية، والطقس اليوم الأحد خريفي مستقر، حيث سيكون خلال ساعات النهار مائل للحرارة إلى المعتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار نهارا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ودرجات الحرارة المسجلة خلال ساعات النهار 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وتصل إلى 31 و32 درجة على جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن الطقس خلال ساعات الليل يميل إلى البرودة حتى ساعات الصباح الباكر، والظاهرة المؤثرة حاليا هي تكوّن الشبورة المائية على الجزء الشمالي من البلاد، ولاسيما السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تصل إلى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.