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«الأرصاد» تكشف طقس الغد في مدن القناة.. غيوم جزئية وفرص لسقوط الأمطار

كتب:

حمدى عبد الله
09:59 م | السبت 29 أكتوبر 2022
شبورة بطقس الأحد

شبورة بطقس الأحد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح غد الأحد في مدن القناة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

طقس الأحد في مدن القناة غائم جزئياً وأمطار خفيفة

وكشفت الهيئة فى بيان، أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ومنها السويس وباقى مدن القناة، سوف يشهد الأحد غيوما جزئية، وتكون الشبورة المائية، وتوافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 30%.

الطقس مائل للبرودة ليلاً

وتضمنت توقعات الهيئة العامة ،للأرصاد الجوية، لطقس الأحد بمدن القناة، أن يسود طقس معتدل نهاراً، مائل للبرودة ليلاً، مع توقعات بدرجة حرارة عظمى 27، وصغرى 20.

حالة البحرين الأبيض المتوسط الأحمر

وجاءت توقعات علماء الأرصاد لحالة البحر الأحمر خلال طقس الأحد، أن تكون حالته بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

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بقلم حمدى عبد الله