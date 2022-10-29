الأرصاد: فرص سقوط الأمطار بالقاهرة الكبرى اليوم لن تتجاوز 30%

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأسبوع الماضي شهد أمطارا شديدة، لكن بدأنا نشعر بتحسن في الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع، موضحةً أن فرص الأمطار اليوم لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، حيث ستكون خفيفة نتيجة لوجود امتداد لمنخفض في طبقات الجو العليا، تتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال البلاد.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم جومانا ماهر وبسنت الحسيني: «سيرافق هذه السحب فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وتمتد إلى محافظات الوجه البحري وقد تمتد للقاهرة الكبرى بنسبة لا تتجاوز 20% إلى 30%».

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «اليوم سيشهد استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وأجواء خريفية مستقرة خلال فترات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، وأجواء مائلة للحرارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

الطقس في فترة الليل

وأشارت إلى أنه في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سنلاحظ الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وستشهد الأيام المقبلة مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل والأجواء ستكون مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.