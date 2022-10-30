«الأرصاد»: عودة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منتصف الأسبوع

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار، اليوم، على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على القاهرة الكبرى، على فترات، في حين يسود طقس غائم جزئيًا على عددٍ من مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أنّ خرائط الأقمار الصناعية كشفت عن عودة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منتصف الأسبوع الجاري، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، بسبب تكوّن منخفض جوي عن سطح الأرض في أقصى الشمال الغربي، يقابله منخفض جوي آخر قادم من طبقات الهواء العليا، ما يترتب عليها إعادة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط. وتقل فرص سقوط الأمطار تدريجيًا كلما اتجهت إلى الداخل.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، اليوم الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كالآتي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24- 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26- 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27- 20

كاترين 22- 11

رأس سدر 29- 20

نخل 26- 15

طابا 26- 20

نويبع 27- 22.

حلايب 29- 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 17

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 31- 19

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 29- 16

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23