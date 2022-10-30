محافظة البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والأمطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة وسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار والسيول المتوقعة، تزامنا مع تقلبات الأحوال الجوية وتجهيز غرف تصريف الأمطار بمدن البحر الأحمر، ضمن خطة الأزمات والطوارئ التي أعلنتها الشركة لسرعة التعامل مع تقلبات الطقس.

غرف صرف الأمطار

وأشارت شركة مياه البحر الأحمر، في بيان اليوم الأحد، عن مواصلة فرق التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لأعمال تطهير واختبار غرف تصريف مياه الأمطار، للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

مواجهة السيول في البحر الأحمر

وحول مواجهة السيول، أكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الأحد، وضع خطة شاملة بجميع مدن المحافظة لسرعة التعامل مع السيول ومخاطرها، ويأتي في مقدمتها تأمين وصول مياه الشرب للمواطنين من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إعداد فرق طوارئ من المهندسين والمشرفين والكيميائيين والعمال، على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة، وتوفير المعدات والمركبات المجهزة للطوارئ وسيارات شفط مياه السيول، وفريق عمل الخط الساخن الذي يعمل طوال 24 ساعة على استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.