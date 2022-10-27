المحافظات «امتياز» في مواجهة الطقس السيئ.. كسح الأمطار وتطهير مخرات السيول

شهدت عدة محافظات، خلال الأيام الماضية، تساقط أمطار رعدية، تراوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، فيما سُمع دوي برق ورعد، وذلك بسبب امتداد منخفض البحر الأحمر إلى تلك المحافظات، حتى أعلنت هيئة الأرصاد أمس انتهاء موجة الطقس السيئ وبدء تحسن الأحوال الجوية اليوم.

وتمكنت مختلف المحافظات من التصدي لموجة الطقس السيئ، بسبب استعدادها المسبق لموسم الأمطار، إذ انتشرت سيارات كسح المياه في كل الشوارع لشفط تجمعات المياه أولاً بأول، فيما تم تسليك بالوعات الصرف الصحي لتستوعب كميات الأمطار المتساقطة أولاً بأول.

الفيوم تتغلب على تراكم الأمطار

وشهدت محافظة الفيوم، هطول أمطار غزيرة خصوصاً على قرى مركزي أبشواي ويوسف الصديق وسنورس، فيما كثفت محافظة الفيوم من أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع أولاً بأول من الشوارع منعاً لتراكمها، تحت إشراف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبالاشتراك بين مجالس الوحدات المحلية ورؤوساء مجالس المدن.

يأتي ذلك بالإضافة إلى جاهزية فرق التدخل السريع التي تدخلت بصورة فورية للتصدي للظروف الطارئة التي حدثت جراء موجة الطقس السئ والتي تمثلت في انقطاع الكهرباء عن عدة قرى، فضلاً عن انسداد خطوط الصرف الصحي وتراكم المياه.

كما تابع محافظ الفيوم، إزالة تراكمات مياه الأمطار من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، فضلاً عن تلقي شكاوى المواطنين للتدخل الفوري وحلها من خلال الأرقام المخصصة لذلك.

أمطار ورعد بالدقهلية

وفي محافظة الدقهلية ضربت أمطار غزيرة المنصورة وبعض المناطق الأخرى، فيما هزت أصوات الرعد سماء المحافظة ونشطت حركة الرياح، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ للتصدي الفوري لتجمعات مياه الأمطار، حيث تم تركيب بالوعات لصرف الأمطار في المناطق المنخفضة بشوارع حي غرب المنصورة بحسب المحاسب متولي عبد العال رئيس الحي.

كما تولت المحافظة ترميم التكسير والقطوعات في شوارع حي شرق المنصورة منعاً لتراكم الأمطار، فيما تابع المحافظ أعمال رفع مياه الأمطار من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام.

الإسكندرية: تصريف مياه الأمطار بسرعة

وضربت أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة محافظة الإسكندرية على مدار الأيام القليلة الماضية، فيما نجحت المحافظة في التصدي لتلك الأمطار، من خلال التعامل مع مياه الأمطار أولاً بأول وتصريفها بشكل سريع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المرور بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وبحسب تصريحات المهندس محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فإنّه جرى الدفع بـ 4 سيارات تتمركز في كل منطقة على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ، فضلاً عن تخصيص 10 سيارات للتدخل في حالة الطوارئ، فضلاً عن تنظيف وتسليك البيارات والمطابق والشنايش.

الإسماعيلية تتصدى لموجة الطقس السئ

تساقطت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في محافظة الإسماعيلية، وتراكمت مياه الأمطار في بعض المناطق، فيما انتشرت فرق الطوارئ على الفور في تلك الشوارع حيث تم رفع مياه الأمطار من الشوارع بصورة عاجلة، فيما أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإقليم حالة الطوارئ وتابع أعمال سحب مياه الأمطار من خلال غرفة العمليات المركزية.

السويس تعلن الطوارئ بسبب الأمطار

وأعلنت محافظة السويس، حالة الطوارئ، ورفعت درجة الاستعداد للقصوى، للتصدي لسقوط الأمطار على المحافظة، حيث وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم، رؤوساء الوحدات المحلية والمجالس والمدن، بضرورة التدخل الفوري لسحب وشفط مياه الأمطار قبل تراكمها، فضلاً عن تطهير مخرات السيول، وبالوعات الأمطار، ونشر سيارات الكسح في مختلف الشوارع لرفع مياه الأمطار أولاً بأول فيما مرت حالة الطقس السئ دون أي مشكلات بسبب تعامل المحافظة السريع معها.

دمياط: استعداد جيد لمواجهة الأمطار

وفي محافظة دمياط، استعدت الأجهزة التنفيذية جيداً لاستقبال موسم الشتاء، فيما ضربت عاصفة الإقليم متسببةً في هطول أمطار رعدية غزيرة، بينما لم تتراكم أية مياه بسبب استعداد المحافظة بتسليك بالوعات الأمطار بالشوارع، وإزالة تجمعات المياه أولاً بأول.

القاهرة والجيزة تتغلبان على الأمطار الغزيرة

وفي محافظتي القاهرة والجيزة تمكنت الأجهزة التنفيذية من التصدي لهطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مختلف الأرجاء، حيث دفعوا بسيارات كسح وشفط المياه في مختلف الشوارع والميادين والطرق، فضلاً عن صيانة خطوط صرف مياه الأمطار في كلا المحافظتين.

القليوبية تتصدر للأمطار بفرق الطوارئ

وفي محافظة القليوبية، استعدت الأجهزة التنفيذية قبل سقوط الأمطار بنشر فرق الطوارئ على الطرق العامة، وفي الأنفاق لشفط المياه فور سقوطها، وذلك فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار بالمحافظة، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات ونشر تمركزات سيارات شفط المياه والتي تمكنت من شفط مياه الأمطار فور هطولها قبل أن تتراكم في أي مكان.

طوارئ لمواجهة أمطار بني سويف

وفي محافظة بني سويف، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم توقف الدراسة يوماً بسبب هطول أمطار غزيرة ودوى الرعد والبرق في سماء المحافظة، إثر غرق الشوارع الرئيسية والميادين العامة بتراكمات المياه، فيما دفعت غرفة العمليات المركزية بسيارات كسح وشفط المياه إلى مختلف الشوارع والتي تمكنت من سحب تجمعات مياه الأمطار، وتسيير المرور، كما رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي درجة الاستعداد للقصوى، وراجعت محطات الصرف لتستوعب كميات مياه الأمطار.

شفط مياه الأمطار من شوارع الشرقية

وفي محافظة الشرقية، ضربت أمطار متوسطة وغزيرة المحافظة، وسط دوى صوت البرق والرعد، فيما تراكمت مياه الأمطار في عدة شوارع بالمحافظة، فيما تحركت الأجهزة التنفيذية على الفور للتصدي لموجة الطقس السئ، حيث أعلنت حالة الطوارئ، ودفعت بسيارات الكسح إلى مختلف الشوارع لشفط المياه المتراكمة وتسيير الحركة المرورية.