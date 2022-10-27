السيول تغلق طرق وسط سيناء وتجرف سيارة ميكروباص

شهدت المناطق الواقعة بين محافظتي شمال وجنوب سيناء تساقط أمطار غزيرة، فجر اليوم؛ ما تسبب في تكوين برك مائية كبيرة، وانحدار سيول من قمم الجبال في اتجاه الطريق الدولي الرابط بين المحافظتين بوسط سيناء.

وشهدت الجبال المرتفعة القريبة من مركز نخل بوسط سيناء من الناحية الجنوبية والشرقية أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد السيول، وتم إخطار غرفتي العمليات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وبدورهما رفعت درجة الاستعدادات القصوى.

إغلاق بعض الطرق الفرعية

وأكد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، في بيان له، أن السيول وصلت وادي البروك، ومناطق بمسار طريق الحسنة نخل، وتم إغلاق الطريق حفاظا على أرواح المسافرين، وجاري عمل مصدات رملية وتحويل الطريق بين المحافظتين.

جنوح سيارة ميكروباص دون وقوع إصابات

وتلقت غرفة العمليات بالمحافظة إخطارًا بجنوح سيارة ميكروباص بمنطقة السيل الواقعة بين المحافظتين، بالقرب من مركز نخل بطريق وسط سيناء، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وحذرت مجالس المدن بوسط سيناء والمناطق الجبلية الأخرى سكان تلك المناطق بأخذ الحيطة والحذر وعدم الدخول في مناطق جريان السيل، متوقعة أن يزيد جريان السيول مع تكاثر تساقط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

بدوره، أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، اتخاذ جميع التدابير خلال الأيام الماضية لاحتمالية وصول السيل إلى منطقة وادي العريش، لافتا إلى رفع الزراعات من مجرى الوادي، والعمل على تنظيف الطرق جنوب المدينة، وإزالة أكوام الرمال من مجرى السيل بأتجاه البحر.