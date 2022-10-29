استعدادات شمال سيناء لمواجهة السيول المحتملة.. وضع كتل أسمنتية ومصدات رملية

استعدت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع مجالس المدن، سواء بمناطق الوسط المتاخمة للسهول والمرتفعات الجبلية أو بالمنطقة الشمالية جنوب مدينة العريش، لمواجهة السيول المحتملة والأمطار الغزيرة بعدة احترازات لتفادي وجود تضررات أو خسائر.

ذكر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في بيان، أنه أعطى تعليمات لمجالس المدن في نخل والحسنة والعريش، لعمل الاستعدادات اللازمة لمواجهة السيول القادمة من مناطق وسط سيناء باتجاه وادي العريش.

مراجعة خطوط سير السيل القادم من قمم الجبال

أكد مجلس مدينة نخل في بيان، أنه جرى مراجعة خطوط السير للسيول القادمة من قمم الجبال وتم تحويل مسارها بعيدا عن الكتل السكانية والتجمعات والطرق الرئيسية، وتم وضع كتل أسمنتية وخرسانية ورمال على بعض مداخل الطرق تحسبا لقدوم سيول قوية، وتم تحديد المسار من الناحية الشمالية المؤدية إلى طريق الحسنة نخل ومناطق جنوب العريش.

وأوضح مجلس مدينة نخل، أن السيل الذي ضرب المنطقة منذ يومين لم يكن قويا، وتمت السيطرة عليه وتحويل مساره إلى مناطق صحراوية، وأخرى باتجاه سيل العريش، وهناك استعدادات تامة لمواجهة أي تطورات محتملة.

تنظيف مجرى الوادي من الزراعات الموجودة والركام

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان، أنه تم تنظيف مجرى الوادي من الزراعات، وتحذير أهالي المنطقة من عملية الإنشاءات أو الدخول بمجرى الوادي، والعمل على رفع الرمال والمصدات الرملية على جانبي الطريق، ووضعها في المناطق المخصصة.

وأضاف مجلس مدينة العريش، أنه قام بمنع الأهالي من جيران سد الوادي من رمي القاذورات داخل مجرى السيل، والعمل على نظافته من الجانبين، سواء من طريق المزرعة أو منطقة الموقف وسينا سكول، والعمل على رفع الردش الموجود قبالة أرتكاز المستشفى، حتى لا يعيق هذا مجرى السيل.

وكانت محافظة شمال سيناء قد عقدت اجتماعا استثنائيا بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ وحضور المديريات ومجالس المدن، لمواجهة التطورات المحتملة خلال موسم الشتاء.