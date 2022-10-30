وزير الإنتاج الحربي: توجيهات رئاسية بالتوجه نحو «النقل الأخضر»

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلوري» القابضة الإماراتية وعددًا من المسؤولين بالشركة لبحث الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

وزير الإنتاج الحربي: حريصون على التعاون المثمر مع الأشقاء العرب

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنَّ اللقاء شهد متابعة مستجدات التعاون المشترك بين «لإنتاج الحربي» و«إم جلوري» في مجال الإنتاج المشترك للسيارات البيك أب «EM» والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين وذلك بسواعد مصرية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوجه نحو التحول للنقل الأخضر والذي يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الحالة المعيشية للمواطن.

وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص وزارة الإنتاج الحربي على مواصلة التعاون المثمر مع الأشقاء العرب في مختلف مجالات التصنيع في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر.

رئيس «إم جلوري» الإماراتية تثني على جهود مصر في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة

بدورها، أثنت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلوري» الإماراتية على جهود الدولة المصرية للتوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة خاصةً في ظل استضافتها لمؤتمر تغير المناخ «COP27»، مشيرةً إلى تطلعها إلى سرعة تفعيل التعاون بين «إم جلوري» ووزارة الإنتاج الحربي لإنتاج السيارات البيك أب التي تعمل بالوقود المزدوج والذي سيساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة وتساهم في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة.

بدوره، أكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنَّ التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة «إم جلوري» الإماراتية يأتي تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير لصناعـات السيارات والمهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) والمهندس عزت محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.