بـ«كايرو بايك» و«أتوبيسات صديقة للبيئة».. القاهرة تنتقل لمنظومة النقل الأخضر

بدأ الاهتمام بمنظومة النقل الأخضر والتركيز عليها مبكرا منذ عام 2014 وتحديدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور من أجل بيئة نظيفة والحد من التلوث واستخدام وسائل انتقال آمنة من أجل خدمة أفضل للمواطنين والحد من وسائل النقل التي تعتمد على استخدام الوقود الذي يؤثر سلبا على البيئة والإنسان، فالغازات التي تنبعث تحتوي على غازات سامة وضارة مثل ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون.

إجراءات النقل الأخضر

ولجأت الدولة إلى النقل الأخضر الذي يركز على وسائل النقل ذات التأثير المنخفض والآمن على البيئة وصحة المواطن، ويشمل مشروعات الممشى وركوب الدراجات ووسائل النقل غير الميكانيكي، ومن إجراءات النقل الأخضر وفق تقرير محافظة القاهرة ما يلي..

- 837 مليار جنيه تم تخصيصها لتطوير منظومة النقل الأخضر.

- بنهاية عام 2026 ستكون كل أتوبيسات النقل العام صديقة للبيئة في القاهرة والإسكندرية.

- وقَّعت محافظة القاهرة ووزارتا التنمية المحلية والإنتاج الحربي بروتوكول لتسيير 70 أتوبيسا تعمل بالكهرباء.

-دشَّنت محافظة القاهرة مشروع كايرو بايك كأول منظومة عامة لاستخدام الدراجات وسيلة انتقال آمنة وصديقة للبيئة.

- المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك تبدأ بـ26 محطة بإجمالي 250 دراجة.

- المرحلة الثانية تتكون من 19 محطة وبذلك يكون إجمالي المحطات 45 محطة وتصل عدد الدراجات في المشروع إلى 500 دراجة.

أتوبيس صديق للبيئة

- أطلقت محافظة القاهرة أول أتوبيس صديق للبيئة تم تحويله من سولار للعمل بالغاز الطبيعي ضمن خطة الدولة لتقليل الانبعاثات الضارة.

-توفر خطة الأتوبيسات صديقة البيئة بالقاهرة ما يقرب من 25 مليون جنيه من خلال ترشيد استهلاك السولار والحد من الانبعاثات الحرارية.

- أطلقت الدولة مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة للحد من الانبعاثات الكربونية التى لها تأثير كبير في تلوث البيئة والإضرار بصحة المواطن.

- تهدف الحكومة إلى تقليل استهلاك الطاقة والحد من غازات الانبعاث الحراري للحفاظ على جودة الهواء.

التركيز على القاهرة الكبرى

- التركيز على القاهرة الكبرى فهي من أعلى المدن كثافة سكانية في العالم وزيادة حجم التلوث والازدحام، علاوة على ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية.

- استكمال الخط الثالث والرابع والسادس لمترو الأنفاق وإضافة خدمة المونوريل والقطار الكهربائي.