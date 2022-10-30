سعر زجاجة الزيت في التموين.. حجم واحد و4 زجاجات الحد الأقصى للبطاقة

حددت وزارة التموين سعر زجاجة الزيت في التموين عن شهر نوفمبر 2022، ضمن مقررات السلع التموينية والتي تبدأ منافذ البقالين في صرفها لأصحاب البطاقات يوم الثلاثاء المقبل ضمن صرف مقررات نوفمبر، إذ جاء سعر زجاجة الزيت عند 25 جنيهًا للزجاجة التي تزن 800 مللي، والتي تصرف لحاملي البطاقات البالغ عددهم 23 مليون بطاقة مدرجة على منظومة الدعم.

سعر زجاجة الزيت في التموين

وشهد سعر زجاجة الزيت في التموين ثباتًا عند 25 جنيهًا للزجاجة، وذلك ضمن قائمة أسعار السلع التموينية والتي ضمت صنفًا جديدًا على قائمة السلع الغذائية المدعمة وهي علبة مرقة الدجاج التي بدأت وزارة التموين في طرحها في منافذ البقالين بسعر 5.25 جنيه.

وأقرّت وزارة التموين وزنا موحدا لزجاجة الزيت في التموين وهو وزن 800 مللي بسعر 25 جنيهًا للمواطن صاحب البطاقة، فيما يبلغ الحد الأقصى المستحق للأسرة صاحبة البطاقة التموينية من الزيت 4 زجاجات زيت، إذ يحصل الفرد على زجاجة زيت واحدة كحصته من الزيت شهريًا.

«التموين» تناشد البقالين الالتزام بالأسعار الرسمية

وأرسلت وزارة التموين تنويهًا إلى منافذ البقالين بالالتزام بأسعار السلع التموينية، موضحة أنَّها حددت هامش ربع جنيه مستحق للبقال عن كل سلعة يتمّ صرفها على البطاقة التموينية، مشددة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يبيع السلع الغذائية بأزيد من الأسعار المحددة دون أي زيادات والتأكّد من توافر السلع الغذائية بالكميات الآمنة خاصة الأساسية منها وشمل التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي تشكيل الشركة القابضة مجموعات عمل للتفتيش والمرور على المنافذ التابعة للشركة خلال الفترة المذكورة للتأكد من تنفيذ اختصاصات غرفة العمليات.