سعر زجاجة الزيت في التموين.. 25 جنيها مع بدء شهر أكتوبر 2022

حددت وزارة التموين سعر زجاجة الزيت في التموين عن شهر أكتوبر 2022، ضمن مقررات السلع التي بدأت منافذ البقالين في صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، إذ جاء سعر زجاجة الزيت عند 25 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي، والتي تصرف لحاملي البطاقات البالغ عددهم 23 مليون بطاقة مدرجة على منظومة الدعم.

سعر زجاجة الزيت في التموين عن شهر أكتوبر 2022

وجاء سعر زجاجة الزيت في التموين عن شهر أكتوبر 2022 عند 25 جنيها للزجاجة، وذلك ضمن قائمة أسعار السلع التموينية للشهر الجاري التي ضمت صنفا جديدا على قائمة السلع الغذائية المدعمة وهو أكياس القهوة سريعة الذوبان التي بدأت وزارة التموين في طرحها في منافذ البقالين بسعر 3 جنيهات.

واستلمت منافذ البقالين توجيها عن سعر الزيت التمويني أن يتم بيعه عند 25 جنيها للمستهلك على بطاقة التموين بداية من الشهر الجاري.

قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.