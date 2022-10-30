إصابة 8 عمال باليومية في انقلاب سيارة بالشرقية.. «كانوا رايحين الشغل»

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عدد من عمال اليومية بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، ما أدى إلى إصابة 9 عمال بجروح وإصابات متنوعة، تم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة باستقبال 8 أشخاص من عمال اليومية كانوا متوجهين إلى أعمالهم، مصابين جراء انقلاب سيارة العمل، بجروح وإصابات مختلفة بالجسد.

وأشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن إلى وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عمال اليومية، قرب مفارق الشرطة في نطاق مدينة الصالحية الجديدة، ما أدى إلى إصابة 8 عمال بإصابات مختلفة.

نقل المصابين للمستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الرعاية والإسعافات الطبية والعلاج، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وشهدت محافظة الشرقية، أمس السبت، وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عمال اليومية لنقلهم لأعمالهم، فيما وقع انقلاب للسيارة ما أدى لاصابة 8 عمال في طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.