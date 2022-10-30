«التنسيقية» تواصل جلسات الحوار الوطني في كفور ونجوع كفر الشيخ

استمعت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأهالي قرى أبو مندور والبياض والطراوي والشيتاني والشماع والدخيلة وتجميع شاهين والزيني، والعزب والنجوع المحيطة بهم، في كفر الشيخ، في جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، امتدت أكثر من ساعتين.

مشكلات الري وتغطية المصارف

ودارت المناقشات حول القرارات الأخيرة لوزارة الزراعة الخاصة بأسعار الأرز والقطن ومشاكل الري وتغطية المصارف، إضافة إلى الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، وقضايا أصحاب المعاشات، والمطالبة بتحسين الخدمات بالوحدات الصحية.

وأكدت النائبة هيام الطباخ، في حديثها مع الأهالي، أنّها سعيدة بالتواجد اليوم للاستماع أكثر وأقرب، مشددة على أن جميع ما تم اقتراحه وعرضه سيصاغ بتوصيات حقيقية لرفعها لمائدة الحوار الوطني.

جولات الحوار الوطني

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني في كل محافظات ‏الجمهورية، إضافة إلى عقد صالونات عدة؛ لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من جميع الاتجاهات.