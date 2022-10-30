الجامعات تستعد لانتخابات اتحاد الطلاب.. و«التعليم العالي» تكشف موعدها قريبا

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية لمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري 2022-2023 وفقاً لقواعد ولوائح اللائحة الطلابية التي أقرّها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحين أنَّه سيتمّ عقد الانتخابات خلال التيرم الأول وسيتمّ الكشف عن مواعيدها من قبل وزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة، وأنَّ المقترح الخاص بها يكون عقدها نهاية الشهر المقبل ولمدة 15 يومًا.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

وأكّد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022، لافتا إلى أنَّه مقترح تنفيذها نهاية شهر نوفمبر المقبل، مع تطبيق الضوابط والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي وتأكيد على تنفيذ بنود لائحة الاتحادات الطلابية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

انتخابات الجامعات

ومن جهته، أكّد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، الاستعداد لانتخابات الاتحادات الطلابية، مشيراً إلى أنَّه من المنتظر الكشف عن جدولها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّتها لائحة الاتحادات الطلابية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.