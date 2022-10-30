لجنة مكافحة التصحر: مبادرة ابدأ ستراعي التنمية الصناعية النظيفة (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبدالعاطي، رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الأفريقية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إنّ اتفاقية التصحر واحدة من 3 اتفاقيات معنية بالمناحي الخاصة بالبيئة، فهناك اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، كما أكد أنّ مبادرة ابدأ ستراعي التنمية الصناعية النظيفة التي لا تؤثر سلبا على المناخ في مصر.

التصحر العلمي الدقيق

وأضاف رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الأفريقية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ التصحر العلمي الدقيق هو تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة، موضحا أنّ الاتفاقية أُنشئت لأفريقيا تحديدا، حيث وجد العالم أنّه من الأهمية بمكان أن تشارك بها قارتنا السمراء.

التغير كان سلبيا ولم يكن إيجابيا

وأردف رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الأفريقية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، «حصل تغير في 30% إلى 40% للأراضي في العالم، وهذا التغير كان سلبيا ولم يكن إيجابيا، ما أسهم بـ30% من الانبعاثات، إذ إنّ الأراضي المهجورة لها أضرار كبيرة فيما يتعلق بالانبعاثات، لذلك بدأ العالم ينظر إلى أهمية اتفاقية التصحر، وذلك فيما يتعلق بتغير المناخ».