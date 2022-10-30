رجل الأعمال سيف الحكيم: المؤتمر الاقتصادي خرج بحلول حقيقية لمواجهة الأزمات

صدى كبير حققه المؤتمر الاقتصادي المصري 2022 خارج مصر، وإشادات واسعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج، لما خلص إليه المؤتمر من توصيات وقرارات من شأنها تحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، والخروج من الأزمة، وتحدث عنه الكثيرين، متوقعين لنتائجه النجاح على المدى البعيد وتحقيق التأثير المطلوب.

خبير ريادة الأعمال: المؤتمر الاقتصادي ناقش قضايا مهمة وخرج بحلول حقيقية

وتعليقًا على هذا الشأن، قال سيف الحكيم رجل الأعمال المصري وأفضل خبير ريادة أعمال في روسيا، إنّ توقيت المؤتمر الاقتصادي في مصر الذي دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهمًا للغاية، خاصةً أنّ مصر تبحث في الوقت الحالي عن الخروج من الأزمة الاقتصادية، لذا جاء المؤتمر في توقيت مثالي لذلك، مشيرًا إلى أنّ القضايا التي تم مناقشتها في المؤتمر خطيرة وخرجت بحلول حقيقية.

وأضاف «الحكيم»، لـ«الوطن»، أنّ مصر دولة كبيرة وقادرة على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحًا أنّ العالم كله يعاني في الوقت الحالي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها الكبير على كل دول العالم، والتي أدت إلى حالة من التضخم على أغلب دول العالم خاصة الدول النامية.

وأشار خبير ريادة الأعمال إلى أنّه الحل في الأزمة الاقتصادية يكمن في القرارات الجذرية والقوية التي اتخذتها الحكومة، كما يجب استمرار العمل على تقوية البنية التحتية لإتاحة بيئة خصبة للاستثمارات، والاهتمام بالمصانع لتوطين الصناعات والحد من الاستيراد قدر الإمكان.

كما أكد أنّه خلال الفترة الماضية عقد العديد من الجلسات والاجتماعات المغلقة في مصر مع عدد من رجال الأعمال والشخصيات الهامة من أجل بحث كيفية ضخ استثمارات جديدة في مصر، خلال الفترة الحالية.

وتابع بأنّ مصر أصبح لديها بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت سبب كبير في ابتعاد الاستثمارات، ولكن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد ضخ استثمارات عديدة لمصر في عدد من المجالات المختلفة.