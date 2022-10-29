اتحاد المستثمرين: تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي يُحدث ثورة صناعية بمصر

قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن المؤتمر الاقتصادي كشف الأوجه الحقيقية لطبيعة الاقتصاد المصري وتاريخه وفرصه المستقبلية، وكذلك مدى توافر الإرادة السياسية لإحداث نقلة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وأوضح «شعبان»، أن تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي من الممكن أن تٌحدث ثورة صناعية لمصر، خاصة أنها كشفت النقاب عن كل التحديات التي يٌعاني منها رجال الصناعة والإنتاج المحليين، وتأثير البيروقراطية الكبيرة في نفوس المستثمرين ورجال الصناعة.

حماية الاقتصاد المصري من الأزمات العالمية

وكشف الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن أن الإصلاح الاقتصادي كان خطوة جريئة من القيادة السياسية، وحَمت الاقتصادى المصري من كوارث كبرى كانت مصر ستتعرض لها في أعقاب الأزمات المتعاقبة، ومنها جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأصبحت مصر بسبب هذه الخطوات الإصلاحية في طريقها لأن تٌصبح من أقوى الاقتصادات في العالم خلال سنوات قليلة مٌقبلة.

ترشيد الاستهلاك

وأشار «شعبان» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى غامر بشعبيته عندما قضى على منظومة الدعم التي أجبرت المواطنين الآن على ترشيد استهلاكهم من كل الخدمات التي كانت مدعومة من مياه وكهرباء والبنزين والسولار.

وطالب الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدولة بتطبيق ترشيد الاستيراد، خاصة أن العالم الآن يطبق نظرية اقتصاد الحروب وهذه فرصة عظيمة لمصر لأن تٌصبح دولة مٌنتجة، فنحن في حاجة إلى إحلال المنتج المحلي بديلا للعديد من المنتجات التي تٌسرف مصر في استيرادها بداع وبدون داع.

وأوضح «خميس»، أن هناك سلعا كثيرة تٌكلف الدولة مليارات الدولارات بدون داع، مثل الهواتف المحمولة والنظارات وعشرات الأنواع من الشيكولاتة ومنتجات الرفاهية.

ورغم الأزمات الاقتصادية التي يٌعانى منها العالم إلا أن أرفف المحلات لم تخلو من أي منتجات كما حدث في كُبرى دول العالم، حيث يحتاج الشعب المصرى إلى تعديل في ثقافة الإستهلاك.

كما حذّر «شعبان»، عن خطورة انخفاض معدلات إنتاج المواطن المصرى حيث تٌعد مصر من أقل الدولة في حجم إنتاجية مواطنيها مقارنة بإنتاجية الفرد في العالم الخارجي.