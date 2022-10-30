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«الداخلية»: تحرير 2582 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وإسراء عبد العزيز
11:51 ص | الأحد 30 أكتوبر 2022
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 2582 مخالفة مرورية المتنوعة على الطرق، وحررت مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الإدارة العامة للمرور، خلال حملاتها على الطرق، نحو 981 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 59 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، تتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر، غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة.

تحرير 468 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

ووفقًا بيان لوزارة الداخلية أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحرير 468 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

 

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بقلم محمد بركات وإسراء عبد العزيز