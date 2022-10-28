المرور: تحرير 2797 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

كثفت الإدارة العامة للمرور، جهودها لضبط عددًا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق، وحررت 2797 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الإدارة العامة للمرور، خلال حملاتها على الطرق، 1071 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، تتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في التالي:

1ـ يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر.

2ـ غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

3ـ سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

4ـ تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة.