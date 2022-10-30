«الإنتاج الحربي»: قرار «مصنع المدرعات» ليس له علاقة بـالملاكي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 234 (تابع)، الصادر في 23 أكتوبر 2022، قرار مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في جلسته بيوم 26 سبتمبر 2022 على المذكرة رقم (441/3/11) بالتمرير، بالموافقة على إضافة نشاط شراء وبيع وتجارة سيارات ومركبات جديدة بأنواعها المختلفة ومكوناتها بالسجل التجاري الصناعي الخاصين بالمصنع.

القرار خاص بإنتاج الأتوبيس الكهربائي لزيادة نشاطه وحركة البيع له

وفي هذا السياق، أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ القرار خاص بالتعاون القائم بين وزارة الإنتاج الحربي -ممثلة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع «200 الحربي»- والقطاع الخاص -ممثلاً في شركة صناعة وسائل النقل «MCV» - لإنتاج الأتوبيس الكهربائي، إذ أنتج مصنع «200 الحربي» شاسيهات الأتوبيسات في ضوء ما يمتلكه المصنع من ماكينات تؤهله للقيام بذلك بأعلى جودة ممكنة خاصةً في ضوء خبراته في إنتاج العربات المدرعة.

ونفى المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي صحة ما يتداوله البعض بأن القرار يعني تجارة المصنع في السيارات، مضيفاً أنَّ القرار منوط بإنتاج الأتوبيس الكهربائي لزيادة نشاطه وحركة البيع له.

التعاون بين «200 الحربي» و«MCV» نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص

وأوضح «بكر» أنَّ التعاون بين «200 الحربي» و«MCV» يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لإنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، في ظل سياسة الدولة لاستغلال التكنولوجيا لخفض الانبعاثات من وسائل نقل الركاب ومواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات التي تعمل ببدائل الوقود التقليدي والتحول للعمل بالكهرباء.