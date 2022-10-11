أمطار خفيفة على الإسكندرية والطريق الصحراوي.. والصرف الصحي يرفع المياه

سقطت أمطار خفيفة، على مناطق عدة في الإسكندرية، منها المنتزه ووسط والجمرك، قبل أن تصل الأمطار إلى مدخل الإسكندرية والطريق الصحراوي، فيما تعاملت شركة الصرف الصحي مع الوضع.

وشهد طقس الإسكندرية سحبًا ممطرة وغيومًا منذ فجر اليوم وحتى الصباح بينما عادت الشمس رويدًا رويدًا عقب سقوط الأمطار الخفيفة.

الصرف الصحي: نتعامل مع أي طارئ

وقال اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إنه على الرغم من إلغاء حالة الطوارئ بالشركة منذ أمس، إلا أن رجال شركة الصرف الصحي مستعدون لأي تغير طارئ.

وأضاف «نافع»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم التعامل الأمثل مع التغيرات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية ومع تحسن الطقس أمس، وفقا لما ورد من هيئة الأرصاد، فتقرر عودة السيارات والبدلات إلى أماكنها واستمرار أعمال التطهير للشنايش، والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

3 سيارات صرف صحي في كل منطقة

وأكد أنه على الرغم من إلغاء حالة الطوارئ إلا أنهم يعملون على أي طارئ يحدث كما حدث منذ قليل من سقوط الأمطار على الإسكندرية، لذا فتقرر تواجد 3 سيارات متمركزة بكل منطقة، وكذلك 10 سيارات بالطوارئ، و3 بدالات بالمعدات المركزية تكون جاهزة على مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إلى أن الأمطار التي سقطت على الإسكندرية خفيفة ولدقائق معدودة، ولم ينتج عنها أي تراكم مياه أو ما شابه.