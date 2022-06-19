إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقي للعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون 9 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 108 أعلى كوبري مستشفى وادي النطرون التخصصي، بالطريق الصحراوي «القاهرة - الإسكندرية»، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من أحمد منصور أحمد، 30 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومحمود حمد أحمد، 30 عاما، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق، وخضر خالد محمود، 22 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وحسين موسى حسين، 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وشعبان صالح محمود، 27 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، وأسامة محمد عوض، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عبد المنعم أحمد، 27 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وأحمد أبو العيون عبد العال، 21 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، ومحمد السيد حشاد، 46 سنة، وجميعهم مقيمين محافظة أسيوط.

نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون

وجرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.