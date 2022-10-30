القبض على صاحب مخزن بحوزته كميات من الأدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة ضبط مالك مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته كميات من الأدوية مجهولة المصدر، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية غير المصرح بتداولها، الذي أقر بتحصله على المضبوطات من «أحد الأشخاص».

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الأخير، وأمكن ضبطه وبحوزته «10 هواتف محمول - مبلغ مالي - هاتف محمول»، حال استقلاله إحدى السيارات.

وبمواجهة المتهم، قرر بتحصله على تلك المضبوطات من «مالك شركة لتسويق الخدمات الإعلانية - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة»، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبحوزته «مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - سيارة - 2 هاتف محمول - 2 ساعة ماركات مختلفة».

كما تم بإرشاده ضبط كمية من الأدوية بمخزن مستأجر بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة عبارة عن «33560 كيس من أدوية جميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المختصة».

وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة من العقاقير الطبية بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارته، وكذا الاتجار فب النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.