أحمد الطاهري: بث القاهرة الإخبارية ينطلق في السابعة مساء غد

أعلن أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق بث القاهرة الإخبارية اليوم، في الساعة السابعة مساءً، قائلا: «على بركة الله غدا في تمام السابعة مساء ينطلق بث القاهرة الإخبارية.. اللهم نسألك التوفيق»، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

قناة «القاهرة الإخبارية».. هي القناة التي يترقب الجمهور انطلاقها على تردد 11747V، وتأتي بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، وتضم عدداً كبيراً من الكوادر المصرية والعربية، ومذيعين على أعلى درجة من الخبرة والكفاءة، بخلاف شبكة مراسلين تقوم بتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بعمق وتحليل كبيرين من مختلف أنحاء العالم العربي والغربي.

وترفع قناة «القاهرة الإخبارية» شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، وتوقع خبراء أن تكون القناة بمثابة انطلاقة قوية في المنطقة وصوتاً مهماً للعالم العربي، والتعامل مع الأحداث الجارية بعمق وموضوعية ودقة متناهية، خصوصاً أنها تضم فريقاً من المذيعين الأكفاء ممن لهم باع طويل في القنوات الإقليمية والدولية، ومراسلين من مختلف أنحاء دول العالم قادرين على المنافسة.