محمد حماقي يعلق على حفلته في الإسكندرية: «ليلة رائعة»

أعرب المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بنجاح حفله في الإسكندرية، الذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر محمد حماقي، مجموعة صور من الحفل، وعلق عليها: «تم صنع بعض الذكريات الجميلة الليلة الماضية، شكرا للإسكندرية على هذه الليلة الرائعة».

حفل حماقي بالإسكندرية

وأحيا الفنان محمد حماقي في الإسكندرية، حفلا غنائيا قدم خلاله باقة مميزة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني؛ منها: زيها مين ولا ملامة، من قلبي بغني، م البداية، أحلى حاجة فيكي، هوا دا حبيبي، جمالها استثنائي، وأدرنالين وقلبي حبك جدا جدا التي قدمها مرتين متتاليتين.

كما قدم حماقي خلال الحفل، طفلة ذا فويس كيدز ياسمين أسامة التي شاركته تقديم أغنية بنفارق.

حماقي يختتم الحفل بأغنية أم الدنيا

واختتم حماقي الحفل بأغنية أم الدنيا، التي حصدت حماس الجمهور بقوة خاصة لتوافق الحفل مع ذكرى حرب أكتوبر واحتفالات النصر على مستوى الجمهورية.