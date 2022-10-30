«القوى العاملة» تبحث رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة مع شركة 3S

التقى حشن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم في ديوان عام الوزارة، وفدا من شركة 3S للبرمجيات برئاسة المهندس أحمد عبدالعزيز مدير الشركة، لمناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار سعي الوزارة، لاستكمال برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال الوزير، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل وزارة القوى العاملة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدمات الوزارة، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب الوزير، الشركة، بأن يحتوى البرنامج على المستندات الخاصة بكل عامل من خلال تحميلها إلكترونيا من قبل المقاول، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجّه الوزير، لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة المنظومة بشكل كامل.

توفير فرص عمل

وقال المهندس عمرو حاتم، مدير مشروعات القوى العاملة وتشغيل مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة، تسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات السلمية، فضلا عن تقديم آليات لتوفير فرص العمل، وآليات تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتوسيع تقديم الخدمات بالتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح وتوفير فرص العمل، ومواجهة الأخطاء وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، واستعرض وفد الشركة مشروع البرنامج، ومكوناته، ودورة العمل المقترحة، وخطة التنفيذ.

يذكر أنّه جرى تكليف شركة الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات المعروفة بـSoftware S3، وهي شركة رائدة في تكامل الأنظمة والبرمجيات التي تقدم حلولا مبتكرة، بتقديم مقترحا لميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك من واقع الخبرات المكتسبة من العمل في كبرى مشروعات ميكنة ورقمنة آليات تقديم وإدارة الخدمات الحكومية منذ عام 2009، لبعض الجهات الحكومية.

حضر اللقاء من جانب الوزارة: حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، إيمان عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، ومحمد البدوي أمين عام صندوق الطوارئ، والدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، وأحمد إسماعيل مدير عام متابعة شؤون المديريات، ورضا العربي عضو المكتب الفني للوزير، وهبة محمد باحث شؤون عمالة غير المنتظمة، سيد محروس مسئول إدارة العمالة غير المنتظمة، مهندس أيمن زكي مطور نظم ،محمد كمال مسئول التحول الرقمي،أشرف عيد باحث بالإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، وعن وزارة الاتصالات: مهندس محمد عمران مدير مشروع، مهندسة إيناس عقاب المدير التنفيذي للبروتوكول، وعن الشركة: المهندس سامح محسن إبراهيم مدير قطاع، مهندس أحمد فيصل المدير الاقليمي، مهندس أسامة يماني مدير مشروع.