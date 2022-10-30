بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب 6 آخرون، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي «بني سويف - الواسطى» أمام قرية الزيتون بمركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى ذاتها.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي أمام قرية الزيتون بمركز ناصر، ما أسفر عن حالة وفاة ووقوع عدد من الاصابات، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف مرفق بنى سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين وحالة الوفاة في الحادث

وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث امام قرية الزيتون بمركز ناصر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمد عبد الوهاب بكري جودة، 50 سنة، وتم إيداع جثته داخل مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تبين إصابة كل من عبد الرحمن محمد عبد الله، 18 سنة، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، مع جرح حوالي 5 سم في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم متفرقة بالجسم، وأشرف سمير عبد الحميد، 36 سنة، باشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأسامة أيمن سمير، 24 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وحجات متفرقة بالجسم، ومنى جمال أبو زيد، 5 سنوات، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وإسراء أنور محمد، 22 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وحمدي عبد العزيز، 42 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ورفض النقل للمستشفى وأُخذ إقرار عليه بذلك.