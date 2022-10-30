«مياه سوهاج» تستطلع آراء 200 مواطن بأخميم لتقييم جودة الخدمات المقدمة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج استطلاع رأي بمدينة أخميم، للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

150 مقابلة للتعرف على خدمات الشركة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان، إن مسؤولي التوعية بالشركة أجروا 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، إضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لـ50 مشتركا من أهالي مدينة أخميم، والذين تقدموا بشكاوى خلال شهر أكتوبر عبر الخط الساخن «125».

موضوعات الاستطلاع

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات، ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه يتم خلال الاستطلاع تعريف المواطنين بالاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، وكذلك بالخدمات التي تقدمها الشركة، مع توعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي.