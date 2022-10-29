«مياه سوهاج»: 19.5 مليون جنيه تكلفة عدة مشروعات «إحلال وتجديد» بالمدينة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مشروعات الإحلال والتجديد التي تنفذها الشركة خلال العام الحالي، وتتمثل في إحلال وتجديد شبكات انحدار الصرف الصحي التي تمتد من شارع 16 حتى محطة رفع صرف صحي رقم 3 بشارع التحرير، بطول 560 مترا وقطر 500 ملي، بتكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2023.

كما تفقد مشروع إحلال وتجديد محطتي رفع صرف صحي رقم 1 ورقم 5 بسوهاج، بقيمة 3 ملايين جنيه، وذلك لتوريد وتركيب وحدات رفع وتاهيل اسوار ومباني وأرضيات المحطات، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال في مارس المقبل.

مشروعات في قرى سوهاج

وأشار المهندس رمضان خليل، رئيس قطاع المشروعات، أنه تم تفقد مشروع احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية الروافع بمركز سوهاج بقيمة 4 ملايين جنيه بتمويل من مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تفقد مشروع تنفيذ التعديلات المطلوبة لوحدات رفع بوستر المأخذ المشترك بمحطة مياه توسعات سوهاج غرب بقيمة 5.3 مليون جنيه.

تسليم المشروعات في مارس

ومن المقرر الانتهاء من تلك المشروعات في مارس القادم، وتشمل الأعمال تعديل وضع وحدات الرفع للوضع الصحيح الأفقي بدلا من الوضع الرأسي الحالي وتوريد وتركيب محركات أفقية بدلا من الرأسية.