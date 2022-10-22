المؤبد لموظف بـ«مياه سوهاج» اختلس 194 ألف جنيه من عهدته

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامه باختلاس أموال وجدت في حيازته مملوكة لجهة عمله بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد وإيهاب أبو سالم، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

أحداث الواقعة ترجع إلى العام الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير من العام الماضي 2022، عندما وجهت الجهات المختصة للمدعو «ع . م» موظف بإحدى المؤسسات الحكومية، تهمة اختلاس مواد مقدرة بمبلغ 194 ألفا و133 جنيها مملوكة لجهة عمله بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، لصرفها ووصفها كعهدة رسمية، إلا أنه احتبسها بنية تملكها واستحوذ عليها مختلسا إياها.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

تم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد.