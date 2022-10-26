حصول محطتي مياه شرب في سوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

حصلت محطة مياه جزيرة محروس بمركز أخميم بسوهاج، ومحطة رفع صرف صحى سلامون على الشهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة TSM»، بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار محمد صلاح إلى أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي.

معايير التشغيل الأمثل

ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان إلى أن هناك متطلبات ومعايير خاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات للحصول على الشهادة منها:.

- اتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق.

- توافر مؤشرات الأداء شهريا.

-صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً.

- توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات.

-إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة.

تشمل المعايير الموارد البشرية التي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

حصول9 محطات على الشهادة

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الإدارة الفنية المستدامة إلى أن 9 محطات مياه شرب حصلت على تلك الشهادة، وجاري تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

شكر مياه للشركة القابضة

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.