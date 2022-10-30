محافظ سوهاج يستقبل فريق «عمارة تنسيق المواقع» بجامعة عين شمس

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، وفدا من كلية الهندسة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد الفيومي منسق برنامج «عمارة تنسيق المواقع» بالكلية، والمشرف على المشروع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة.

مشروعات تخرج الطلاب

ورحب محافظ سوهاج بالوفد الذي يضم مجموعة من الأساتذة والطلاب في زيارتهم لمحافظة سوهاج، والتي تستغرق 3 أيام بمشاركة عدد من طلاب كلية الهندسة برنامج «عمارة تنسيق المواقع»، في إطار إعداد مشروعات التخرج للطلاب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

ووجه المحافظ بتقديم كل أوجه الدعم للوفد، متمنيا لهم إقامة سعيدة خلال فترة زيارتهم للمحافظة.

أهداف الزيارة

يذكر أن الزيارة تهدف إلى التعرف على المعالم العريقة والآثار والمزارات في مدينة سوهاج، بشكل خاص، والتعرف على مخططات وخطط التنمية المستدامة بمحافظة سوهاج بشكل عام، لتحقيق الاستفادة العلمية والأكاديمية للطلاب وبحث أوجه التعاون بين المحافظة والكلية من خلال عرض مخرجات مشروعات الطلاب.