مكتبة الإسكندرية تخفض سعر كتاب «مارك 21 الببليوجرافي» 30% للطلاب

وافق الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، على تخفيض سعر كتاب «مارك 21: صيغة البيانات الببليوجرافية الطبعة العربية الأولى»، الصادر عن قطاع المكتبات بنسبة 30% بمنافذ البيع بالمكتبة، لكافة طلاب الجامعات، لتخفيف العبء على الطلاب وذويهم في ظل تحديات الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

كتاب مارك مصدر هام في علوم المكتبات

ويمثل هذا الكتاب مصدر غاية في الأهمية للطلاب؛ كونه أحد المصادر المرجعية الأساسية في علوم المكتبات والمعلومات، بالإضافة إلى أنه النسخة العربية الأولى الكاملة لصيغة مارك 21 قامت عليها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع خبراء متخصصين في مجال المكتبات والمعلومات، بإشراف الدكتور محمد فتحي عبد الهادي أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

تفاصيل تعريب الكتاب

وجرى التعريب على عدة أسس أهمها الالتزام الدقيق بالنص الأصلي وترجمته كاملاً مع إدخال بعض التعديلات التي تناسب طبيعة أوعية المعلومات العربية، فضلًا عن تزويد النص بأمثلة ونماذج عربية إضافة إلى الأمثلة والنماذج الموجودة بالمعيار نفسه؛ لمساعدة المفهرسين العرب على التطبيق الصحيح والدقيق للمعيار، والحرص على المتابعة المستمرة للتحديثات.

ما هو كتاب معيار مارك؟

كتاب معيار مارك أنشأته مكتبة الكونجرس في آواخر الستينات من القرن العشرين، ويتكون من ثلاث مجلدات وتغطي الترجمة العربية المطبوعة التحديثات حتى التحديث 19، مع مختارات من التحديثين 20، و21، وتطورت فيه من وقت لآخر حتى وصل إلى مارك 21 (MARC 21) عام 2000؛ كنتيجة للاتفاق بين الولايات المتحدة وكندا لدمج صيغ مارك القومية لهما، ومنذ ذلك الوقت يتم تطويره وتحديثه ومراجعته باستمرار.