20 عاما على إعادة افتتاحها.. جولة لـ«أتوبيس السعادة» داخل مكتبة الإسكندرية

أجرى برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، جولة داخل مكتبة الإسكندرية، وزار القبة السماوية التي تعد من الأشياء الممتعة والمختلفة للغاية، إذ تتكون من 3 أقسام، وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على إعادة افتتاح المكتبة.

وقال الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، إنّه من الرعيل الأول لمشروع إحياء مكتبة الإسكندرية منذ 20 سنة، موضحًا أنها أكبر قاعة قراءة في العالم، وعبارة عن مبنى يتكون من 11 دورا، ويتميز تصميمها ببراعة شديدة أظهرت الهوية المصرية، وهناك 96 عمودا على شكل زهرة اللوتس، ونظام إضاءة مميز، فلا يدخل ضوء الشمس المباشر إلى القاعة، إذ إنّ الإضاءة موزعة بتنسيق مريح للعين يساعد الزائرين على التجول بمنتهى السلاسة.

20 عاما على إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية

وأضاف «رياض» خلال لقاء مع الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج أتوبيس السعادة، على قناة dmc: «إذا نظرنا حولنا، سنجد مطابع بولاق القديمة، ومن ضمناه أول مطبعة طُبع عليها أعداد صحيفة الوقائع المصرية، وهناك كسوة لباب الكعبة والمحمل وهو إهداء رجل أعمال ثري من الإسكندرية».

وتابع رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية: «المكتبة ليست مجرد رفوف وكتب، لكنها زيارة متكاملة للسائح الأجنبي، يمكن من خلالها الاطلاع على تاريخ مصر والكتب القديمة والمخطوطات وفترات كبيرة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر والقديم، وعند الحفر لبناء مكتبة الإسكندرية جرى العثور على آثار كثيرة، فجرى تدشين متحف الآثار».

وأكد أن المواطنين يمكنهم زيارة متحف العلوم والقبة السماوية والتجارب التي ينفذها الأطفال في الكيمياء والفيزياء، ومتحف الرئيس الأسبق محمد انور اسادات وكل صوره ومباحثات السلام وكل ما يخطر على البال والمكتب الذي كان يجلس عليه وصور غرفة العمليات في حرب أكتوبر، وهناك أيضًا، الأوراق الخاصة بالشخصيات المصرية والمفكرين العظماء مثل بطرس غالي ومحمد حسنين هيكل ومكتبة الدكتور مصطفى الفقي.

القبة السماوية تتكون من 3 أقسام

وقالت المهندسة هناء حسني المدير التنفيذي بالقبة السماوية، إن مركز القبة السماوية العلمي، صُمم سنة 2002 مع إنشاء مكتبة الإسكندرية، ويهدف بشكل رئيسي لزيادة الوعي للمجالات العلمية بشكل عام، وللجمهور والأطفال من سن 4 سنوات بشكل خاص، من خلال 3 أقسام رئيسية وهي قاعة الاستكشاف، ومتحف تاريخ العلوم، ومسرح القبة السماوية.

وأضافت «هناء»، أن الهدف الأساسي من مركز القبة السماوية هو تبسيط العلوم، والطفل يجرب التجربة بنفسه ويستنتج منها الهدف.

وأشارت إلى أن العرض داخل القبة السماوية يكون 360 درجة، فالشخص يرى وسائل العرض من كل مكان، لافتة إلى أن مكتبة الإسكندرية حريصة طول الوقت على وجود أحدث وسائل للعرض العالمية.

5 أفلام محلية

وتوجد 4 شركات فقط تنتج أفلام للقبة السماوية، وهناك فريق عمل ينتج 5 أفلام لـ القبة السماوية، كما أن هناك دول عربية تستعين بهذه الأفلام، كما أن المركز يمتلك فريق لدوبلاج الأفلام الأجنبية للغة العربية، ولفتت إلى أن مدة الفيلم الواحد قد تصل لـ 45 دقيقة، وتسلط الضوء على مجالات علمية مختلفة، ولا سيما الفضاء.