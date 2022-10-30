«الكهرباء» تفتتح النسخة الـ31 من معرض ومؤتمر مصر للطاقة

افتتح المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، النسخة السنوية الواحدة والثلاثين من معرض ومؤتمر مصر للطاقة، الذي يُعقد في القاهرة في الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2022، بمركز مصر الدولي للمعارض تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

تجمع أكثر من 120 من مصنعي وموردي الطاقة من جميع أنحاء العالم

وأشارت وزارة الكهرباء، إلى أنّ مصر تعد أكبر تجمع لخبراء الطاقة في شمال أفريقيا، وهذا الحدث هو جزء من سلسلة أحداث الطاقة في Informa Market والتي تشمل أحداث الطاقة العالمية الأخرى مثل Middle East Energy و Nigeria Energy.

في نسختها الحادية والثلاثين، تجمع شركة إيجيبت إنرجي أكثر من 120 من مصنعي وموردي الطاقة من جميع أنحاء العالم لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي سلسلة قيمة الطاقة بأكملها من مولدات الطاقة وأنظمة تخزين الطاقة وإدارة الطاقة والكابلات عالية ومنخفضة الجهد، ونقل وتوزيع الطاقة، والألواح الشمسية، والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء.

أهداف التنمية المستدامة المحلية والإقليمية

وتابعت الوزارة في بيان، أنّه بناء على رؤية مصر لاستراتيجية 2030 لامتلاك اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع حيث يعتبر قطاع الطاقة أحد ركائزه الأساسية، التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة الوطنية، وتعظيم الاستخدام الفعال لمختلف الموارد المتجددة التي تسهم في النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، بقطاع قادر على التنبؤ والتكيف مع التطورات الدولية حتى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المحلية والإقليمية، تستضيف مؤتمر مصر لريادة الطاقة 2022، تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبدعم من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس احمد صالح وزير التجارة والصناعة، من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2022، في مصربمركز المعارض الدولي EIEC، القاهرة، مصر.

مناقشة أحدث الابتكارات والمشروعات والاستثمارات

وقالت إنّ مؤتمر مصر لريادة الطاقة 2022 حدث استراتيجي يتكون من 3 مؤتمرات، تهدف إلى جمع صناع القرار في صناعة الطاقة واللاعبين الرئيسيين والخبراء والمبتكرين والباحثين والتكنولوجيا من القطاعين الخاص والحكومي، لمناقشة أحدث الابتكارات والمشروعات والاستثمارات، واللوائح، والفرص في الصناعة، للتواصل وتطوير الحلول لتلبية النمو السريع للطاقة في مصر والمنطقة.

واشارت وزارة الكهرباء إلى أنّ المؤتمر يناقش: رؤية مصر الاستراتيجية 2030، واستراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) حتى عام 2035، وتوجهات الحكومة المصرية نحو توطين الصناعات، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDG 2030.

أهداف المؤتمر

• توفير منصة لصناع القرار في صناعة الطاقة، واللاعبين الرئيسيين، والممارسين، وباحثين لتقديم ومناقشة أحدث المشاريع والاستثمارات والابتكارات والاهتمامات، وأفضل الممارسات في هذا القطاع.

• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

• إبراز أنجح المشروعات والفرص الاستثمارية في هذا المجال.

• تقديم التقنيات الجديدة التي تدعم صناعة الطاقة لأصحاب المصلحة المعنيين.

توليد ونقل وتوزيع الطاقة

الموضوعات الرئيسية

- مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول الأخرى، التحديات والفرص.

- كفاءة الطاقة والتخزين.

- إدارة الطاقة.

- التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

- الرقمنة: الوصول التكنولوجي إلى خدمات الكهرباء.

- السوق العربية المشتركة للكهرباء.

- تمكين المرأة في مجال الطاقة.

- الخطوط البحرية لنقل الميثانول الأخضر واللوجستيات.

- مشروع محطة كهرباء جبل عتاقة لتوليد الكهرباء من مياه الصرف الصحي.

- شبكات المستقبل.

- التركيز على الرقمنة: والحلول الذكية في قطاع الطاقة.

-الطاقة النظيفة والاستدامة - يوم الاستدامة.

الموضوعات الرئيسية

- مبادرات الاستدامة في مصر ومؤتمر الأطراف cop 27

- مشروعات الطاقة المتجددة في مصر (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية).

- تزويد القارة الأفريقية بالطاقة المتجددة.

- خارطة طريق لإزالة الكربون.

-تحويل النفايات إلى طاقة.

- صناعات إزالة الكربون.

- السيارات الكهربائية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

- الهيدروجين الأخضر.

- مشروعات تحلية المياه بالطاقة الشمسية.

- الممر الأخضر والتواصل بين مصر وأفريقيا وأوروبا في مجال الطاقة المتجددة.

- كفاءة الطاقة.

- التركيز على الرقمنة في الطاقة المتجددة.

- حقائق تطبيقات التكنولوجيا في الشبكة الذكية.

- أنظمة الطاقة المتجددة.

- دور وإمكانات الطاقة المتجددة.

- الهندسة البيئية: التحديات والتقنيات الناشئة في القرن الحادي والعشرين.

- الطاقة والمساهمة في التكيف مع تغير المناخ.

- الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الأجنبي وتمويل قطاع الطاقة في مصر.

- اتفاقيات مصر لتمويل مجالات الطاقة المتجددة.

- إطار التمويل الأخضر في مصر.

- السندات الخضراء السيادية المصرية.

- التمويل المستدام.

- إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر.

- تمكين القطاع الخاص.

- سلسلة القيمة الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- القيادات الشبابية في قطاع الطاقة​.