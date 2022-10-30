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انطلاق الأسبوع الثاني من برنامج «ابدأ حياة» برعاية «حياة كريمة»

كتب:

سهيلة هاني
01:42 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي ابدأ حياة

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي ابدأ حياة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بدء فعاليات الأسبوع الثاني للبرنامج التدريبي «ابدأ حياة» بمحافظة سوهاج، بالمشاركة مع مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة سوهاج.

برنامج ابدأ حياة

وأضافت مؤسسة حياة كريمة في بيان عنها، أنّه جرى تجهيز الخدمات اللوجستية المقررة لهم طبقا للبرنامج المقرر لهم في الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي «ابدأ حياة»، وذلك بالتعاون بين حياة كريمة ومبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المصرية ومحافظة سوهاج ووزارة الإنتاج الحربي.

ولفتت مؤسسة حياة كريمة، إلى أنّ البرنامج التدريبي ابدأ حياة يهدف إلى تدريب وتأهيل عدد من الشباب بجميع مراكز المحافظة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية، وتوحيد جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة ابدأ لتوطين الصناعة.

 

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بقلم سهيلة هاني