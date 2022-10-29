ضمن «حياة كريمة».. رئيس «مياه المنوفية» يتفقد محطة رفع دنشواي بالشهداء

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، محطة رفع دنشواي بمركز الشهداء للاطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة حيث رافقه المهندس وائل أبو غنيمة مدير عام إدارة المياه بالشركة والمهندس أحمد عامر رئيس فرع الشهداء.

استعدادات المحطة لموسم الشتاء

وشدد «نجيب» على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطة بالكامل خلال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، وإجراء الصيانة الدورية للمحطة وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات.

وتابع «نجيب» أعمال توسعات إنشاء الحوض الثالث بمحطة معالجة دناصور وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانه الدورية والمظهر العام للمحطة وتأهيلها للحصول على شهاده الإدارة الفنية المستدامة TSM.

المرور على المشروعات الجاري تنفيذها

وخلال جولته، تم المرور على عملية مياه كفر دنشواي الارتوازى مشددًا على أهمية المحافظة على نظافة المحطة والمعدات الموجوده بها وضرورة إجراء الصيانات الدورية لها حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي نهاية جولته تفقد «نجيب»، توصيلات الصرف الصحي بقرية زاوية الناعورة مؤكدا المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطن المنوفي وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الصيف وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.