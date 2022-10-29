التحالف الوطني ينهض بالريف.. «إيد بإيد» مع حياة كريمة (ملف خاص)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الدولة لديها استراتيجية متكاملة للنهوض بهذا الوطن، وتمد يدها لكل المخلصين، وتسعى لتهيئة الأجواء بما يسمح بمشاركة كل الأيادى الراغبة فى صنع حياة كريمة تليق بأهلنا فى مختلف المحافظات.

ما قاله الرئيس لم يكن مجرد كلمات طموحة، بل توصيف لمشروعات ضخمة تمتد فى كل شبر على أرض هذا الوطن، وأبرز هذه المشروعات هى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تتفرع منها عدة مبادرات تستهدف تقديم مجموعة خدمات لأبناء الريف المصرى.

المبادرة الرئاسية فتحت المجال لمشاركة القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية، وجميع الكيانات التى ترغب فى تقديم المساعدة لأبناء الريف.

وكان للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، الذى بدأ منذ مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، دور كبير فى مساندة جهود الحكومة ودعم المستهدفين من المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً، من خلال ضخ نحو 1.1 مليار جنيه، فى صورة مشروعات متنوعة، استفاد منها المواطنون رصدت «الوطن» حكاياتهم فى عدة محافظات.