رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون صندوق مصر الرقمية إلى اللجان المختصة

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأكّد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنَّه تلقى إخطارًا من 3 أحزاب سياسية بشأن ممثليها بالهيئة البرلمانية بالمجلس.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وجاءت الإخطارات على النحو التالي: النائب محمد نبيل دعبس ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، سلوى الحداد ممثلًا عن حزب الإصلاح والتنمية، وإيهاب وهبة ممثلًا للهيئة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري.

مجلس النواب

كما أشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنَّه تلقى رسالة من رئيس مجلس النواب بشأن إحالة مشروع قانون صندوق مصر الرقمية إلى المجلس لمناقشته، وقد تمّ إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وبدأ مجلس في جلسته الآن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.