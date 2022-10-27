فوز حسام فهمي وقائمة «مستقبل مصر» في انتخابات محاكاة مجلس الشيوخ بدمياط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، نتائج انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، إذ فاز في النظام الفردي حسام فهمي بإجمالي 33 صوتًا بفارق صوت واحد عن أقرب منافسيه، وقائمة «مشروع مستقبل مصر» 43 صوتًا.

جهود وزارة الشباب والرياضة

وأعرب حسام فهمي، الفائز في الانتخابات، لـ«الوطن»، عن سعادته بكونه أحد الفائزين في نموذج المحاكاة، في التجربة الأولى له على مستوى الجمهورية، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة وما تقدمه من فرص للشباب.

وأضاف «أسعى وزملائي لنكون ممثلين للمحافظة بقضاياها، وأتمنى في السنوات المقبلة يكون المشروع بيضم أعداد أكبر من الموجودة السنة دي، والتدريبات التأهيلية مهمة لشباب الجمهورية، لأنها تؤهلنا للتواجد في جميع الانتخابات بصورة حقيقية، في المجالس النيابية، وهي خطوة مميزة في حياة الشباب المصري نتمنى استثمارها».

ختام انتخابات نموذج محاكاة الشيوخ بدمياط

واختتمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط والفروع الإدارية التابعة لها، مساء أمس، اليوم الثاني والأخير من مقرات انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، التى تنفذ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في ثمانية أفرع إدارية، ويخوض نموذج انتخابات محاكاة مجلس الشيوخ 15 مرشحا، على النظام الفردي و4 قوائم تمثل محافظة دمياط.