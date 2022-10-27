ختام فعاليات تأسيس منتدى المجالس الشعبية بمشاركة رئيس مجلس الشيوخ

اُختتمت فعاليات تأسيس منتدى المجالس الاستشارية الشعبية، ومجالس الشورى، والشيوخ وغيرها من المجالس البرلمانية المماثلة في العالم الإسلامي المنعقد في مدينة باندونج الإندونيسية، اليوم.

وتوافقت الوفود المشاركة على أن يكون المنتدى ضمن أجهزة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وأصدر الحضور بمشاركة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بياناً بذلك.

رؤية المنتدى ومهامه ونظامه وبرامج أعماله

وتم تشكيل لجنة فرعية ضمت في عضويتها المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ المصري وذلك للتباحث حول رؤية المنتدى ومهامه ونظامه وبرامج أعماله وشروط عضويته والتي ستقدم تقريراً بأعمالها للمؤتمر في اجتماعه المقبل.

المبادئ العشرة لمؤتمر باندونج التاريخي

وأكد البيان أهمية وجود مشاركة فاعلة ودعم قوي من كافة الأطراف بما في ذلك المجالس الاستشارية الشعبية، ومجالس الشورى، ومجالس الشيوخ أو غيرها من المجالس البرلمانية المماثلة، التزاما بالمبادئ العشرة لمؤتمر باندونج التاريخي، وذلك لمواجهة كافة التحديات والتطورات العالمية التي قد تتسبب في تعقيد المشاكل متعددة الأبعاد والتي تؤثر على الأوضاع الإقليمية والدولية.

يذكر أن مشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له في فعاليات تأسيس منتدى مجالس الشورى والمجالس المشابهة في العالم الإسلامي تأتى تلبية لدعوة بامبانج سوساتيو، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي لجمهورية إندونيسيا، بمدينة باندونج الإندونيسية.

وتأتى فكرة تأسيس هذا المنتدى انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور البرلمانات في تعزيز الجهود ودعم التعاون بين الدول الإسلامية نحو مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الشعوب والأقطار في مختلف الأوجه مثل تداعيات جائحة كورونا والازمات الاقتصادية وقضية المناخ والبيئة وغيرها من القضايا ذات التأثير على سلامة الإنسانية وحضارتها.